الجزائر : الرئيس يؤكد تخصيص منحة للشباب العاطلين ستصرف اعتبارا من الشهر المقبل

قال الرئيس الجزائري، "كنا أول دولة بعد أوروبا، تأسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، أنه ابتداء من شهر مارس/آذار سيتم تخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل تقدر بـ13 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو، بالإضافة إلى تعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال الرئيس الجزائري، "كنا أول دولة بعد أوروبا، تأسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم". مضيفا في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، "تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صبها ابتداء من شهر آذار/مارس، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022".

وأشار الرئيس الجزائري، إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أدى إلى أن الأموال المخصصة لشراء كميات معينة من الحبوب والبقوليات لم تعد تكفي حاليا إلا للحصول على ثلث هذه الكميات، مشددا على تعليق ضرائب بنسبة خمسة بالمئة مفروضة على مواد استهلاكية أساسية.

وتابع الرئيس الجزائري قوله إن "الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر آذار/مارس" وفق الوكالة.

وكان النوّاب الجزائريّون قد صادقوا في تشرين الثاني/نوفمبر، على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.

يشار إلى أن معدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة، فيما يصل الحد الأدنى للأجور في البلاد 20 ألف دينار (125 يورو) وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.

ويذكر أن الجزائر تتأثر بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.