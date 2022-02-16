منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته العاشرة في نوفمبر 2022

ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة أربع دراسات تلقي الضوء على ما يتصل بعالم الاستثمار والأعمال

من المقرر أن يقام منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال الفترة الممتدة من 14 الى 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال.

ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة أربع دراسات تلقي الضوء على ما يتصل بعالم الاستثمار والأعمال أولها "آفاق وتحديات مجال العمل الجديد"، وتتطرق الدراسة الثانية الى "أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، وهناك دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، والرابعة تحمل عوان الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي".

وتقول "غرفة الرياض- Riad Chamber" إن منهجية إعداد الدراسات في منتدى الرياض الاقتصادي تعتمد على مبدأ الشفافية والمشاركة الجماعية، حيث يتم إشراك المتخصصين من الجهات الحكومية والخاصة للإشراف على إعداد الدراسة بجانب الأمانة العامة للمنتدى وتحت إشراف مجلس الأمناء.

والطموح هو وفق مسؤولين سعوديين، الخروج بدراسات علمية قابلة للتطبيق تشمل نتائج وتوصيات تخدم الهدف الرئيس لهذه الدراسات، في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م ودعم جهود التنمية المستدامة.