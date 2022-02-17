المغرب: توقعات بزيارة 200 ألف سائح إسرائيلي خلال نهاية العام الجاري

الرحلات المباشرة "سهلت إلى حد كبير، في غضون ساعات قليلة يمكن للمسافرين الإسرائيليين الوصول إلى مراكش والبيضاء"

يُتوقع أن يصل إلى المغرب خلال ما تبقى من العام الجاري 200 ألف سائح إسرائيلي، على أن تبلغ الرحلات ذروتها في فترة عيد الفصح اليهودي الذي يجري الاحتفال به ابتداء من 15 أبريل/نيسان من كل عام، بعد أن أعادت المملكة فتح أبوابها رسميا يوم 7فبراير/شباط الجاري للسياح.

وذكرت صحيفة "جيورزاليم بوست نقلا نائب رئيس الجالية اليهودية في المغرب ومالك وكالة سياحية بالرباط هنري أبيكزر، قوله إنه يتوقع وصول ما لا يقل عن 200 ألف إسرائيلي بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن"هناك مليون يهودي مغربي (أو يهودي من أصل مغربي) في إسرائيل،غادروا منذ حوالي 30 إلى 40 عاما" بعد أن أعادت المملكة فتح أبوابها رسميا للسياح.

وأكد هنري أبيكزر على أن "هناك أناس يحنون إلى الماضي ويرغبون في زيارة البلد مرة أخرى، ستكون هناك موجة ضخمة من الزوار خلال عطلة عيد الفصح وستتبع ذلك فترة من الحج. يوجد العديد من القديسين اليهود في جنوب وشمال وشرق المغرب ".

وبحسبه فإن الرحلات الجوية المباشرة "سهلت الأمور إلى حد كبير، في غضون ساعات قليلة يمكن للمسافرين الإسرائيليين الوصول إلى الدار البيضاء أو مراكش."

ومن المرتقب أن تقوم وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، أورنا باربيفاي، الأسبوع الوشيك، بزيارة إلى المغرب، تهدف من خلالها إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.

وفي السياق، كشف رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر صباح اليوم الخميس، أن وزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، ستزور المغرب ابتداء من بداية الأسبوع القادم، و"سيتم وضع خطة زيارة متنوعة، ستلتقي خلالها وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية بمجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية بهدف تعزيز الشراكات بين المغرب وإسرائيل.