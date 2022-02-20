الحكومة الاسرائيلية تصادق على الخطة الحكومية لخفض غلاء المعيشة

الخطة التي اقرتها وزارة المالية ستستفيد منها العائلات من دافعي الضرائب ولديهم اطفال بجيل 6- 12 عاما

صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم على الخطة الاقتصادية لخفض غلاء المعيشة التي أقرتها وزارة المالية الاسرائيلية وبلغت 4.4 مليار شاقل، وتركز الخطة على سلسلة من الاجراءات تساهم على زيادة حجم الدخل المتاح، وستقلل من عبء غلاء المعيشة على العائلات العاملة والعمال من ذوي الدخل المنخفض وتقليص الفجوات الاجتماعية.

وفي الخطة يوجد بندين يتطلبان تشريعا، المزايا الضريبية للعائلات الشابة مع أطفال بجيل 6 حتى 12 عاما، وزيادة منحة العمل لأصحاب الحد الأدنى من الأجور، مشاريع القوانين المرتبطة بهذه المواضيع ستعرض على الكنيست خلال الايام القادمة، الخطوات التي لا تتطلب موافقة الحكومة ستدخل حيز التنفيذ من خلال أوامر خاصة وهي تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الغذائية والصناعية، الغاء ضريبة المكوس على الفحم الحجري والتي تتطلب جلسة خاصة لسلطة الكهرباء.

وتشمل الخطة الحكومية مزايا ضريبية للعائلات العاملة التي تدفع ضرائب حيث سيحصلون على نقاط استحقاق اضافية لكل واحد من الزوجين بخصوص الابناء بجيل 6 حتى 12 عاما، وستقدم هذه الميزة مبلغ 5,300 شاقل سنويا لكل طفل، ومن المتوقع ان يستفيد من هذه الميزة نحو 530 ألف من الآباء من دافعي الضرائب. وتشمل الخطة ايضا زيادة بالدعم المقدم بأطر الرعاية النهارية للاطفال بجيل 3 حتى 8 سنوات، كما سيتم رفع قيمة منحة العمل لذوي الاجور المنحفضة وسيستفيد منها 300 ألف عامل.