التصعيد في الملف الأوكراني يخيّم على قمة للغاز في قطر

مع تزايد مخاوف أوروبا من غزو روسيا لأوكرانيا، اقتربت أسعار الغاز الطبيعي من ضعف مستواها في أواخر عام 2020.

بدأت الدول الرئيسية المصدرة للغاز اجتماعاتها في العاصمة القطرية الأحد لبحث كيفية تلبية الطلب العالمي المتزايد مع تصاعد المخاوف في أوروبا بشأن امدادات الغاز من روسيا في ظل الأزمة المحيطة بأوكرانيا.

بدأ خبراء من منتدى الدول المصدرة للغاز المؤلف من 11 عضوا اجتماعاتهم في الدوحة قبل محادثات على المستوى الوزاري الإثنين وأخرى على مستوى رؤساء الدول والحكومات الثلاثاء.

ومن أبرز الدول الأعضاء روسيا وقطر وإيران وليبيا والجزائر ونيجيريا التي تمثل مجتمعة أكثر من 70 في المئة من احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم.

وافتتحت الاجتماعات مع تنديد أوكرانيا بـ"قصف استفزازي جديد" على خط المواجهة بين قواتها والانفصاليين المدعومين من موسكو. مع تزايد مخاوف أوروبا من غزو روسيا لأوكرانيا، اقتربت أسعار الغاز الطبيعي من ضعف مستواها في أواخر عام 2020.

وتسعى الدول الأوروبية بشكل كثيف للحصول على إمدادات بديلة للغاز الروسي الذي يوفر 40 بالمئة من احتياجات السوق الأوروبية.

وتتجه الأنظار إلى أستراليا والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المنتدى، وكذلك إلى قطر، لكن معظم الدول المنتجة تقول إن فائضها لا يكفي لتعويض الإمدادات الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز الثلاثاء.