مصر والأردن توقعان اتفاقية لزيادة قدرات الربط الكهربائي بينهما

وأشار محمد شاكر أنه يجرى حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، وغرباً مع ليبيا، وجنوباً مع السودان

أفادت وزارة الكهرباء المصرية، أمس الأحد، أنه تم "توقيع اتفاقية إطارية للمضي في العمل على زيادة قدرات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن" ويجري حاليا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن ومشروع الربط مع السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا".

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، اجتمع مع وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، حسب موقع العربية.

وأكد محمد شاكر خلال الاجتماع على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية، موضحا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار كالأردن.

وأشار محمد شاكر أنه يجرى حالياً إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، وغرباً مع ليبيا، وجنوباً مع السودان، ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، مؤكدا "جار حالياً الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا".

وأردف شاكر إلى دراسة الربط الكهربي جنوباً في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة في أفريقيا، مؤكدا على الاهتمام بالربط الكهربائي مع قبرص واليونان بحيث تكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ويعود بالنفع على جميع الأطراف.

يشار إلى أن التوقيع يأتي ضمن محضر اللجنة العليا المصرية الأردنية التي تجري اليوم بحضور وفد رفيع المستوى من القاهرة والأردن، وفق بيان وزارة الكهرباء المصرية.