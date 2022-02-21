قطر وايران توقعان على 14 اتفاقية تعاون بمجالات مختلفة

الرئيس الايراني يزور الدوحة للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز المنعقده هذه الايام في الدوحة

وقعت كل من قطر وايران اليوم 14 اتفاقية تعاون بعدة مجالات من بينها الطيران والطاقة والتعليم، وغيرها، وجاء التوقيع بعد جلسه أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

ووفقا للبيان الصادر عن الديوان الاميري الذي نقلته الاناضول فان "رئيسي وآل ثاني عقدا، لقاء ثنائيا ناقشا خلاله أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، والتطورات الراهنة في المنطقة" بينا قالت وكالة "ارنا" الايرانية أن البلدين وقعا 14 اتفاقية بحضور رئيسي وآل ثاني.

وكان الرئيس الايراني وصل بوقت سابق الى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بين 20 حتى 22 شباط/فبراير الحالي، وتعتبر الزيارة اول زيارة خليجية لرئيسي

وذكر البيان القطري، أن رئيسي وآل ثاني عقدا لقاءا ثنائيا ناقشا خلاله أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، والتطورات الراهنة في المنطقة.

وترتبط الاتفاقيات الموقعة بمجالات "الطيران، التجارة والملاحة البحرية والاعلام المرئي والمسموع والغاء تأشيرات الدخول والطاقة والمعايير القياسية والثقافة والتعليم".