دراسة: إسرائيل سادس أغلى دولة في العالم من حيث الإمدادات الغذائية

متوسط تكلفة شراء البقالة في إسرائيل أعلى من مثيله في الولايات المتحدة أو الدنمارك أو كندا، وسويسرا الأغلى

وفقا لدراسة جديدة أجرتها money.co.uk احتلت إسرائيل المرتبة السادسة في العالم من حيث الإمدادات الغذائية، وأشارت إلى أن، "متوسط تكلفة شراء البقالة في إسرائيل صول 28.45 دولارًا للفرد في الأسبوع، وسويسرا هي أغلى بلد للتسوق، بمتوسط إنفاق أسبوعي يبلغ 48.16 دولارا.

وأشارت الدراسة إلى أنه، متوسط تكلفة شراء البقالة في إسرائيل أعلى من مثيله في الولايات المتحدة أو الدنمارك أو كندا، حيث سويسرا هي أغلى بلد للتسوق، بمتوسط إنفاق أسبوعي يبلغ 48.16 دولارًا.

وأفادت الدراسة إلى أن تركيا تعد أرخص دولة تشتري البقالة، بمتوسط تكلفة ضئيل يبلغ 8.95 دولارًا، أي أقل بخمس مرات تقريبًا من سويسرا.

في إسرائيل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية منذ بداية عام 2022، مما أثار غضب المستهلكين، ومعها ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإسرائيلي (بنسبة 2.8 في المئة في عام 2021 ثم 0.1 في المئة في نفس العام ليصل إلى في المئة اعتبارًا من 30 يناير/كانون الثاني 2022، وفقًا لما ذكره المكتب المركزي للإحصاء.

ومن جهتها أعلنت شركة "أوسم نستليه" Osem-Nestlé التجارية في وقت سابق من هذا الشهر أنها وافقت على إلغاء رفع الأسعار بعد عدة احتجاجات.

وفي السياق ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5.7 في المئة للمستهلكين الخاصين و 10 في المئة للشركات، في حين ارتفع سعر لتر البنزين 95 الخالي من الرصاص بنسبة 5.34 في المئة ليصل إلى 2.09 دولار، وهو أعلى سعر للوقود في إسرائيل في السنوات السبع المنصرم.