بتعاون اماراتي:بورصة تل أبيب تنظم مؤتمرا في دبي نهاية الشهر بمشاركة شركات إسرائيلية

المؤتمر المنعقد في دبي نظم بالتعاون مع غرفة تجارة دبي والسفير الاماراتي لدى اسرائيل

افاد موقع "دي ماركر" الاسرائيلي أن البورصة الاسرائيلية في تل أبيب تحاول استغلال الزخم الايجابي التي تتمتع بها الآن، بما يتعلق بالمؤشرات الرائدة وانضمام 100 شركة جديدة العام الماضي، في دفع عملية عرض شركات إسرائيلية عامة كبيرة أمام المستثمرين الإماراتيين. لذلك فإن البورصة التي يديرها ايتي بن زئيف ستقيم بالتعاون مع السفارة الاماراتية في إسرائيل وغرفة التجارة الدولية في دبي، مؤتمرا في نهاية الشهر، من المرتقب أن يشارك فيه نحو 26 شركة إسرائيلية تنشط في البورصة.

وصرح حامد باوميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة دبي قائلا:"المؤتمر القادم يشكل حزءا من سلسلة جديدة من المشاريع التجارية الحصرية، التي تنظمها غرفة تجارة دبي الدولية، المؤتمر والمبادرة التجارية تشكل قاعدة تتيح للشركات الاماراتية والاسرائيلية الانضمام الى أوجه التآزر القائمة واكتشاف فرص تجارية رائعة. هي تشكل فرصة أيضا لتعارف رجال أعمال إسرائيليين مع الاقتصاد والبيئة التجارية في دبي، مثل المزايا التنافسية التي توفرها الامارات كمركز تجارة عالمي".

مدير البورصة بن زئيف قال:"البورصة، مثل بيت الاقتصاد الاسرائيلي، تستثمر موارد كثيرة لعرض سوق المال الاسرائيلي والشركات الاسرائيلية التي تتداول بها لمستثمرين دوليين، وفخورة بالتعاون الخاص مع السفير الاماراتي في اسرائيل، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، هذه الانشطة الخاصة، إلى جانب أنشطة إضافية البورصة تقيمها بصورة متواصلة، تدعم ترسيخ مكانة سوق المال الاسرائيلي كجزء لا يتجزأ من سوق المال العالمي".

وأشار السفير الاماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة إلى أنه "يجب علينا تطوير العلاقات بين مؤسساتنا المالية، والتخفيف من تنفيذ صفقات مالية. تدفق الاموال والاستثمارات، بهدف النجاح بتحقيق القدرات الحقيقية الكامنة بالتعاون بين كلا الاسواق. سوية يمكننا مضاعفة منافسة الشركات في كلا البلدين وتحسين مكانتهم في الساحة الدولية. نحن ندعو الشركات الاسرائيلية الى الاستفادة القصوى من الفرص والتنقل وتطوير وبناء مشاريع واسعة النطاق في القطاع التجاري الاماراتي ومساعدته. من منطلق ايمان كامل أن السلام يؤدي الى الازدهار، سنساعد الشركات الاسرائيلية لفتح أسواق جديدة وأن تتحول الى دولية.