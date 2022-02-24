بورصة الماس الاسرائيلية تفتتح مكتبا لها في بورصة دبي

جاء هذا في إطار الاتفاق المتبادل بين بورصة الماس الاسرائيلية ونظيرتها في دبي

افاد موقع "غلوبس" الاسرائيلي أن بورصة الماس الاسرائيلية افتتحت الثلاثاء المكتب الإسرائيلي في بورصة ماس دبي، وافتح المكتب الجديد في إطار الاتفاق المتبادل بين بورصة الماس الاسرائيلية ونظيرتها في دبي والتي تهدف إلى تشجيع العلاقات التجارية بالماس بين البلدين، المكتب الجديد سيوفر معلومات وخدمات لتجار الماس الإسرائيليين وستساعد الشركات المحلية لتوسيع الأنشطة التجارية في إسرائيل.

وحضر الاحتفال رئيس البورصة بوعاز مولدكسكي،أحمد بن سليم هو الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة DMCC، ايلان شتولمان القنصل الاسرائيلي العام في دبي، عيران زيني المدير العام لبورصة الماس ، يورام دبش رئيس الفيدرالية العالمية لبورصات الماس، رؤساء بورصات من أنحاء العالم.

وقال بوعاز مولدبسكي رئيس البورصة الاسرائيلية خلال الحدث:"أنا منفعل اليوم بالافتتاح الرسمي لممثلية بورصة الماس الاسرائيلية في DMCC، صناعة الماس الاسرائيلية منذ الآن لها تمثيل ثابت في دبي. وأنا اؤمن أن امكانيات الربح لكلا الجانبين ضخمة. فقط قبل عدة سنوات كان هذا غير ممكن. رأينا الحلم يتحول الى واقع، وسنستمر ببذل أقصى جهودنا لتعزيز وتوسيع هذه العلاقات الهامة".

وسجل حجم التحارة بالماس بين كلا البورصتين ارتفاعا كبيرا بمئات المرات خلال العام الماضي وبلغ 50% من إجمالي حجم التجارة العام بين البلدين، وبلغ في عام 2021 حجم تصدير الماس الى الامارات 865.4 مليون شاقل، مقابل 185.6 مليون في عام 2020. وبلغت واردات الماس من الإمارات العام الماضي 1.07 مليار شيكل.