الصراع في أوكرانيا: ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى منذ 9 سنوات

إسرائيل تستورد نصف كمية القمح الصالح للأكل في السوق المحلية وحوالي ثلث العلف من روسيا وأوكرانيا.

ألقى الصراع في أوكرانيا بظلاله على الاقتصاد عالميًا، حيث ارتفعت أسعار القمح، الخميس، لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 9 سنوات، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية.

وتحتل روسيا وأوكرانيا مركزا هاما في سوق المواد الزراعية في العالم، حيث يبلغ إجمالي حصصهما من صادرات القمح العالمية نحو 25 %، وتوزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود.

يذكر أن العديد من الدول العربية تواجه مخاوف على صعيد تأثر إمدادات المنطقة من القمح في ظل الحرب التي تعيشها أوكرانيا هذه الأيام. وبحسب محللين فإن التصعيد في أوكرانيا ستكون له “عواقب وخيمة للغاية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، التي استحوذت على 40 في المائة من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021.

وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر آيار/ مايو في مجلس شيكاجو للتجارة 5.7 بالمائة إلى نحو 9.34 دولار للبوشل وهو أعلى سعر منذ تموز/يوليو 2021 بحسب وكالة رويترز.

من جهة أخرى، نفى وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير إمكانية أن تتضرر السوق الإسرائيلية جراء الحرب الروسية الأوكرانية لا سيما على صعيد البيض والقمح.

هذا وأجرى وزير الزراعة فورر، اليوم (الخميس) تقييمًا للوضع، بالتعاون مع جميع المهنيين في الوزارة، من أجل مراقبة الآثار المحتملة للوضع في أوروبا الشرقية، على استيراد المنتجات الزراعية الطازجة من روسيا وأوكرانيا. وتراقب وزارة الزراعة التطورات، وهي على استعداد للتعامل مع العوائق المحتملة بوجه الواردات. وسيتم إجراء استعدادات إضافية للحالة لاحقًا، حسب الحاجة.

وبحسب موقع كيبا الإسرائيلي، فإن إسرائيل تستورد في الوقت الحالي، نصف كمية القمح الصالح للأكل في السوق المحلية وحوالي ثلث العلف من روسيا وأوكرانيا.