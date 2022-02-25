بنك روسيا يعلن عن اجراءات لدعم المصارف الروسية الخاضعة لعقوبات غربية

"بنك روسيا جاهز لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار واستمرارية الأنشطة التشغيلية للمصارف"

أعلن البنك الروسيّ اليوم الجمعة، عن اجراءات دعم للمصارف الروسية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار بنك روسيا في بيان إلى أنه "سيقدّم مع الحكومة الروسية كلّ المساعدة الضرورية للمصارف الخاضعة للعقوبات من قبل الدول الغربية" لا سيّما لأكبر مصرفين في البلاد أي "في تي بي" و"سبيربنك".

وجاء في البيان أيضًا أن "جميع عمليات هذه المصارف بالروبل ستنفّذ وتقدّم الخدمات المناسبة لجميع العملاء كالمعتاد". وشدّد البيان على أنه "تمّ أيضًا الحفاظ على جميع وسائل العملاء بالعملات الأجنبية ويمكن تسليمها بهذه العملات".

وقال المصرف إنه "جاهز لدعم المصارف بالروبل وبعملات أجنبية"، لافتًا إلى أن جميع المصارف المعنيّة لديها "احتياطي كبير متين". وأضاف "إن بنك روسيا جاهز لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان استقرار واستمرارية الأنشطة التشغيلية للمصارف للدفاع عن مصالح دائنيها ومدخرينها".

وأكّد مصرف "سبيربنك" الخميس أن جميع أنظمته ومكاتبه استمرت في العمل "بشكل طبيعي" بحيث يتمتع عملاؤها "بإمكانية الوصول الكامل" إلى جميع أموالهم.

وأعلن مصرف "في تي بي" من جهته أن استخدام البطاقات المصرفية من نوع "فيزا" و"ماستركارد" في الخارج هو أمر "مستحيل" بسبب العقوبات. وقال "في تي بي" في بيان "نوصيكم بسحب النقود بشكل مسبق للقيام بمدفوعات على أراضي الدول الأجنبية"، مشددًا على أن جميع البطاقات الائتمانية شغّالة "دون قيود" على الأراضي الروسية.

ولتوجيه ضربة للاقتصاد الروسي، استهدفت السلطات الأميركية خصوصا خاص أكبر مصرفين في البلاد أي "في تي بي" و"سبيربنك".