مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر قيد التنفيذ في استثمار يبلغ 1.3 مليار دولار

أوضح السفير المصري أن هناك تكاملاً مشتركًا بين مصر والسعودية والزيارات المتبادلة لا تنقطع بين البلدين

قال السفير المصري في المملكة العربية السعودية أحمد فاروق إن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد مشروعًا طموحًا للغاية وسيعم بالفائدة على البلدين، على ما نشر موقع المصري اليوم. وأضاف فاروق خلال حوار أجرته مته قناة "صدى البلد" أنه تم توقيع العقود التنفيذية لهذا المشروع خلال الشهرين الماضيين وتصل قيمة استثماراته 1.3 مليار دولار.

وأكد فاروق أن المشروع الكهربائي يخدم البلدين وهو يحظى بأهمية كبيرة من الطرفين موضحًا أن هناك تكاملاً مشتركًا بين مصر والسعودية والزيارات المتبادلة لا تنقطع بين البلدين.

ويشار إلى أن وزارة الكهرباء المصرية، أفادت في 21 شباط/فبراير من العام الجاري أنه تم "توقيع اتفاقية إطارية للمضي في العمل على زيادة قدرات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن". ويجري حاليا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن ومشروع الربط مع السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا".