ارتفاع برميل خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6 بالمئة وبرنت بأكثر من 5 بالمئة

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6,27% إلى 97.33 دولارا، بينما ارتفعت عقود خام برنت 5,24% إلى 103.06 دولارات.

سجلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، اليوم الإثنين، ارتفاعا بنسبة أكثر من 6 في المئة للبرميل، وارتفع سعر برميل برنت بنسبة أكثر من 5 في المئة في ظل تزايد قلق الأسواق حيال حصول أزمة الطاقة إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام سويفت للتعاملات المصرفية، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر كل التعاملات مع البنك المركزي الروسي ما أدى إلى انخفاض الروبل بنسبة 30% تقريبا في التبادلات الدولية الاثنين وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ.

ومن جهتها حذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، أمس الأحد من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا اذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.