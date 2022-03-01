الجزائر توافق على تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا

تخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، واستكشاف الغاز

أعربت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) عن موافقتها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا" "سوناطراك ممون غاز موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية، وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع”

وقل المدير التنفيذي لشركة (سوناطراك) توفيق حكار، في حوار مع صحيفة “ليبرتيه” الناطقة بالفرنسية، إن "سوناطراك ممون غاز موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية، وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع”.

وأضاف حكّار أن توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي أو الغاز المسال مرتبط “بتلبية الطلب في السوق الوطنية”، و”الالتزامات التعاقدية” مع الشركاء الأجانب

وبحسب المسؤول ذاته فإن سوناطراك “تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب ترانسميد”، الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، يمكن أن تُستغل في “زيادة الكميات نحو أوروبا”. وأضاف المدير التنفيذي لسوناطراك أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مرتبطة بأنبوبي الغاز، من خلال الغاز المسال المنقول في السفن، مشيرا إلى أن أوروبا هي “السوق الطبيعية والمفضلة” بالنسبة للجزائر التي تساهم حاليا بـ 11 في المئة من احتياجات أوروبا من الغاز.

وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز “ترانسميد” 32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع مرات حجم أنبوب “ميدغاز” الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري .وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.

يشار إلى أن الجزائر كانت قد تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل الأوروبيين عقب إغلاقها خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، إذ ندد نواب برلمانيون أوروبيون بقرار الجزائر الأحادي القاضي بتعليق إمداد أوروبا بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، معتبرين أنه يشكل ابتزازا غير مقبول.