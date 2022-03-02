الحكومة الإسرائيلية ستصادق على خطة لاخلاء الصناعات البتروكيماوية من خليج حيفا

"لتحقيق الخطة، سيتم إقامة إدارة خاصة للموضوع، ستعمل على إزالة العقبات بالتعاون عدة وزارات"

من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأحد الوشيك على وقف نشاط البتروكيماويات في خليج حيفا (شمال إسرائيل) إلى جانب خطة تقدر بمليارات الشواقل لمشاريع بنية تحتية، (سكن ومواصلات)في غضون عشر سنوات المقبلة.

وستؤدي النقاط الرئيسية للخطة لإغلاق المصانع في غضون عشر سنوات، في اطار مفاوضات ستكون مع الشركات في المنطقة. القرار الحكومة جاء بمبادرة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد، بالتعاون مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت. ولتحقيق الخطة، سيتم إقامة إدارة خاصة للموضوع، ستعمل على إزالة العقبات بالتعاون عدة وزارات.

في إطار الخطة سيتم بناء ما بين 70 حتى 100 ألف وحدة سكنية جديدة في قلب الميتروبلين، وبشأن المواصلات، تشمل الخطة تجديد البنية التحتية بما يشمل مضاعفة السكك الحديدية بين تل أبيب وحيفا، وانشاء نفق للقطار في حيفا حتى عام 2035- حيث ان القطار من تل ابيب حتى حيفا سيستغرقه فقط 41 دقيقة للوصول. بدل 80 دقيقة كما هو اليوم.