وحدة السايبر الاسرائيلية تعزز تعاونها مع الولايات المتحدة

الوحدة قامت بتوقيع اتفاقيتي هامتين في مجال السايبر مع وزارتين امريكتين

وقعت "وحدة السايبر الوطنية" الاسرائيلية الاربعاء على اتفاقيتي تعاون لتعميق التعاون بمجالات دفاع السايبر والتكنلوجيا المتطورة مع "وزارة الأمن الوطني الأمريكية" (DHS)، ووقع على الاتفاقيات كل من رئيس وحدة السايبر الوطنية الاسرائيلية جابي فورتنوي، ونائب وزير الإستراتيجية والسياسة والتخطيط في وزارة الأمن الوطني روبرت سيلفرز ، خلال زيارته لإسرائيل كجزء من مشاركته في مؤتمر Cybertech العالمي.

وبحسب النشر في "يسرائيل ديفنس " فإنه في إطار الاتفاق سيتم تعزيز وتوسيع التعاون بين الدول بهدف تقوية الدفاع السايبراني عن الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية، ومكافحة التهديدات المشتركة مثل هجمات الفدية، تعزيز الأبحاث وتطوير التكنلوجيا المتطورة، التعاون مع القطاع الخاص والعام وحوار الخبراء. يهدف الاتفاق الى تعزيز تقنيات متطور للحماية السيبرانية، تعزيز تعاون المعلومات بالمجال، القدرة على تشكيل قوة عاملة وتبادل خبراء.

اضافة لذلك، تم خلال اتفاق منفصل، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة السايبر الوطنية والادارة الامريكية لأمن النقل (TSA)، والذي يهدف الى تعزيز جهود التعاون في الدفاع السيبراني في قطاع النقل لتعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني بمجال النقل بالتشديد على أمن قطاع الطيران المدني، وتشمل المذكرة تعاون معلوماتي، تعاون استخباراتي، بحوث وتمارين مشتركة وبحث وتطورير. كما اتفاق الجانبان على مواصلة تبادل الخبراء التي تهدف الى رصد وتقليص مخاطر تكنلوجية متطورة مثل الذكاء الصناعي، الحوسبة الكمية، التشفير والملاحة واستخدام الاقمار الصناعية.

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