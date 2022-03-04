English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • اقتصاد
  • اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته للمرة الأولى منذ 2020

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته للمرة الأولى منذ 2020

i24news

دقيقة 1
صورة التُقطت في آب/أغسطس 2012 في ليل في فرنسا تظهر فيها تماثيل صغيرة وقطعة نقود يورو واحد على علم اليونان
Philip Heugen (AFP/Archive)صورة التُقطت في آب/أغسطس 2012 في ليل في فرنسا تظهر فيها تماثيل صغيرة وقطعة نقود يورو واحد على علم اليونان

اليورو في أدنى مستوياته مقابل الجنيه الاسترليني ايضا منذ التصويت على بريكست

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني والدولار الجمعة أدنى مستوياته منذ حزيران/يونيو 2016 والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تعاني عملة القارة الأوروبية من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

Video poster

وبشكل خاص تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سنتين ليسجّل أقل من 1,10 دولار الجمعة في وقت تخيّم حرب أوكرانيا على تعافي منطقة اليورو اقتصاديا من أزمة كوفيد.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة التي تاثرت بسبب قربها الجغرافي من منطقة النزاع واعتمادها على الطاقة الروسية، 0,13 بالمئة ليبلغ سعرها 82,83 بنسا مقابل يورو واحد في التداول بلندن قرابة الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش (11,00 في باريس). وكانت قد بلغت 82,76 بنسا في وقت سابق، وهو مستوى لم تشهده منذ خمس سنوات ونصف سنة.