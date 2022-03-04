اليورو في أدنى مستوياته مقابل الجنيه الاسترليني ايضا منذ التصويت على بريكست

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني والدولار الجمعة أدنى مستوياته منذ حزيران/يونيو 2016 والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تعاني عملة القارة الأوروبية من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وبشكل خاص تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سنتين ليسجّل أقل من 1,10 دولار الجمعة في وقت تخيّم حرب أوكرانيا على تعافي منطقة اليورو اقتصاديا من أزمة كوفيد.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة التي تاثرت بسبب قربها الجغرافي من منطقة النزاع واعتمادها على الطاقة الروسية، 0,13 بالمئة ليبلغ سعرها 82,83 بنسا مقابل يورو واحد في التداول بلندن قرابة الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش (11,00 في باريس). وكانت قد بلغت 82,76 بنسا في وقت سابق، وهو مستوى لم تشهده منذ خمس سنوات ونصف سنة.