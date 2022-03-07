أسعار النفط تقفز إلى مستويات تاريخية اليوم الإثنين ليلامس البرميل 140 دولار

اضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران

قفزت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية اليوم الإثنين ليلامس البرميل 140 دولارمقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سُجّل في أغسطس/آب 2008 عند 147,50 دولارا. وسجل سعر خام برنت118,11 دولار للبرميل.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23,00 توقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو/أيار، إلى 139,13 دولارا، قبل أن يتراجع وعند حوالي الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 9,02% عند 128,77 دولارا.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل/نيسان، فارتفع الأحد إلى 130,50 دولارا.وعند حوالي الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 8,18% عند 125,15 دولارا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "يناقشان بشكل مكثف" إمكانية حظر واردات النفط الروسي ردا على العملية العسكرية ضد أوكرانيا وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط سياسية متزايدة لتمديد العقوبات ضد روسيا إلى مجال الطاقة. وقد استثني حتى الآن هذا القطاع من العقوبات الغربية للحفاظ على استقرار الأسواق.

ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل وقالت اليابان اليوم الجمعة إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.