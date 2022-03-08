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تقرير: بعثة إسرائيلية تصل الأردن لدفع مشاريع اتفاق "المياه مقابل الكهرباء"

i24news

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وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار
Gili Yaari/Flash90وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار

هذا الاتفاق وقع بين إسرائيل والاردن ودولة الامارات برعاية أمريكية في نوفمبر الماضي في دبي

تصل هذا الشهر إلى العاصمة الأردنية عمان بعثة من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية للعمل على دفع المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار صفقة "الماء مقابل الكهرباء"، وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" فإن هذه الزيارة هي الأولى منذ التوقيع الأولي على اتفاق الطاقة بين إسرائيل، الأردن ودولة الإمارات برعاية أمريكية. 

Video poster

الحديث هنا يدور عن إقامة حقل للطاقة الشمسية في الأردن بتمويل الإمارات لنقل الكهرباء إلى إسرائيل وإقامة محطة لتحلية المياه في إسرائيل والتي ستنقل المياه إلى الأردن، الاجتماعات ستجري مع مسؤولين من وزارة الطاقة والمياه الأردنية وأيضا مع ممثلين من الإمارات. 

وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، وقعت في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي في دبي على مذكرة تفاهم مع وزير المياه الأردني ووزيرة التغير المناخي والبيئة الاماراتية برعاية أمريكية. ويهدف الاتفاق لتشجيع الطاقة الخضراء في المنطقة. في إطار الصفقة، من المقرر أن تبيع الأردن الى إسرائيل من حقل الطاقة الشمسية التي ستموله الامارات 600 ميغاواط، في حين ستبيع إسرائيل إلى الأردن 200 مليون كوب مياه محلاة.  

 