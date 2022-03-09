شركات "ستاربكس" و"كوكا كولا" و"بيبسي" و"ماكدونالدز" توقف نشاطها التجاري في روسيا

أدان مدير ستاربكس كيفن جونسون، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، الهجمات الروسية على أوكرانيا.

أعلنت شركة كوكا كولا وبيبسي كولا شركة ماكدونالدز وستاربكس، أمس الثلاثاء، عن إيقاف نشاطها التجاري بالكامل في روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأدان مدير ستاربكس كيفن جونسون، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، الهجمات الروسية على أوكرانيا، وقال: "قررنا تعليق جميع أنشطتنا التجارية في روسيا بما في ذلك شحن منتجات ستاربكس".

وأكدت الشركة أن مجموعة الشايع التي مقرها الكويت والتي تشغل مئة مقهى ستاربكس على الأقل في روسيا "ستقدم الدعم لقرابة ألفي شريك في روسيا يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وفي نفس السياق، أعلنت شركة ماكدونالدز أنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 مطعما معظمها مملوك للشركة.

ومن جهتها، قالت شركة كوكا كولا في بيان: "قلوبنا مع أولئك الذين يتحملون الآثار التي لا تصدق لهذه الأحداث المأساوية في أوكرانيا"، مضيفة، "كوكا كولا علقت أنشطتها في روسيا".

وأضافت شركة كوكا كولا إن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين واحد واثنين في المئة تقريبا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في عام 2021.

ومن سياق متصل، قالت شركة "بيبسي كولا" إنها "ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا".

ومن جانب آخر، أكدت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، في بيان لها، إيقاف السماح بفتح حسابات جديدة للزبائن في روسيا وبلاروسيا.​​​​​​​

يشار ألى أن العديد من الشركات الأجنبية، ومنها "فورد" و"نايكي"، أعلنت إغلاق متاجرها ومصانعها في روسيا مؤقتا من أجل الضغط على الكرملين لوقف عملياته في أوكرانيا، وبسبب تعطل سلاسل التوريد الخاصة بها.