اسرائيل والامارات تتطلعان لإبرام "اتفاقية شراكة اقتصادية"قبل نهاية الشهر

جاء هذا بعد جولات عديدة من المباحثات وبحسب مع اعلنه السفير الاماراتي لدى إسرائيل في تغريدة

اسرائيل ودولة الامارات تتطلعان قبل نهاية الشهر للتوقيع على اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" بينهما، جاء هذا في تغريدة للسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، عبر موقعه باللغة العبرية.

وقال السفير الإماراتي في التغريدة :"بعد الاتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، دولة الامارات وإسرائيل تخططان لإبرام اتفاقية ’الشراكة الاقتصادية الشاملة’ CEPA قبل نهاية الشهر الحالي، دولة الإمارات تؤمن أن التوقيع على اتفاقية CEPA مع إسرائيل سيكون بمثابة حافز لإزدهار اقتصادي كبير".

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أعلنت أن المدير العام للوزارة د.رون مالكا، شارك في جولة مباحثات منتصف الشهر الماضي في دبي، وهي جولة المباحثات الثالثة لإبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية. وصرح مالكا :"ملتزمون بدفع فرص تجارية جديدة".