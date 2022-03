شركة إسرائيلية في مجال الطاقة تستحوذ على 32 في المئة من أسهم لنظيرتها المغربية بقيمة تتجاوز مليار دولار

كشف رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين، عن "استحواذ الشركة الإسرائيلية "مارون إنرجي" على 30 بالمئة من أسهم شركة مغربية تعمل في مجال الطاقة"وقال إن “الصفقة سابقة في المجال، ستمكن الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة”.

جاء ذلك في تغريدة لغوفرين على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، قائلا إن ” مبادرات التنمية بين المغرب وإسرائيل تتواصل، حيث جرى التوقيع على صفقة ضخمة، يجري خلالها اقتناء 30 بالمئة من أسهم الشركة المغربية غايا إنرجي، من طرف الشركة الإسرائيلية مارون إنرجي”.

وكان المغرب وإسرائيل قد وقعا في 22 فبراير/شباط المنصرم، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة، ووقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة قادتها إلى المملكة دامت 4 أيام.