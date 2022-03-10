دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد الى ربع النهائي بعد تغلبه على سان جيرمان

وبذلك نجح بنزيمة برفع رصيده من الأهداف في هذا الموسم الى ثمانية بعد الثلاثية التي سجلها بالمباراة

نجح قائد ريال مدريد كريم بنزيمة بقلب الطاولة على سان جيرمان، وقالد النادي الملكي الى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدس، بعد تسجيله ثلاثية في مدى 17 دقيقة (3-1) الاربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب ثمن النهائي.

وكان سان جرمان في طريقه الى حجز بطاقته بسهولة الى ربع النهائي عندما فرض افضليته على مجريات الشوط الاول وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال الى النادي الملكي الصيف المقبل في صفقة حرة (39)، معززا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب، لكن صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13) ضرب بقوة في الشوط الثاني بفضل ثلاثية لقائده بنزيمة في الدقائق 61 و76 و78.

وبذلك نجج بنزيمة برفع غلته من الاهداف في المسابقة هذا الموسم إلى ثمانية، وإلى 79 في المركز الرابع في تاريخها، وإلى 309 أهداف بألوان النادي الملكي ليتخطى الاسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للميرينغي.

وتعتير هذه هي المرة الثانية التي يخرج فيها ريال مدريد باريس سان جرمان من ثمن نهائي المسابقة، بعد الاولى موسم 2017-2018 حين فاز عليه 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث توالياً والـ13 في تاريخه بقيادة مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان.ورد النادي الملكي اعتباره لخسارته امام الفريق الفرنسي في دور المجموعات موسم 2018-2019 عندما سقط بثلاثية نظيفة ذهابا في باريس قبل ان يتعادل على ارضه ايابا 2-2.