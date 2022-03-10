إسرائيل والبحرين توقعان على خطة عمل بمجال الصحة

الاتفاق الموقع يتيح التعاون بمجال الصحة وبجوانب عديدة منها من ابرزها مواجهة الأوبئة وإدارة حالات الطوارئ

وقع وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتش مع وزيرة الصحة البحرينية فائقة سعيد الصالح الأربعاء في البحرين على خطة عمل للتعاون في مجال الصحة بين كلا البلدين.

ووفقا لبيان وزارة الصحة الإسرائيلية فإن من بين الأمور التي تتعامل معها الخطة كان مواجهة الأوبئة وإدارة حالات الطوارئ، التعليم والبحث في مجال الصحة، التعاون بمجال المعلومات، الصحة الرقمية، الابتكار الطبي والبحوث الجينية. خطة العمل أعدت بعد الاتفاق الصحي الموقع بين البلدين في شهر شباط/فبراير الماضي.

وصرح وزير الصحة هوروفتش بحسب البيان :"أنا فخور بالتوقيع مع البحرين على خطة عمل بمجال الصحة، وتعزيز توثيق العلاقات مع أصدقائنا في الخليج، ليس من وقت قصير كان هذا حلما بعيدا والآن نقوم بتحويله إلى واقع حقيقي. يوجد لدينا الكثير مما يمكننا تعلمه كل من الأخر، والتعاون الذي نطلقه اليوم هو ربح صاف للبحث والخدمات الصحية لسكان كلا البلدين".

وأضاف :"هذا هو المعنى وهذه هي القوة العظيمة للسلام والتعاون الدولي، أشكر البحرين على هذه الاستضافة الرائعة، سنواصل تحسين العلاقات الهامة بين كلا الشعبين".

من جانبها وزيرة الصحة البحرينية عبرت عن رضاها من الاتفاق وقالت "ارحب بوزير الصحة هوروفتش والبعثة المرافقة له في هذه الزيارة الهامة. بعد عدة اجتماعات اجريناها عبر الانترنت، الاجتماع في البحرين يتيح لنا تقوية العلاقات بين البلدين، عن طريق التعاون بمجال الصحة والطب". وأضافت "سنعزز الروابط من خلال البرامج التدريبية للطلاب والطواقم الطبية، تعاون المعلومات والأبحاث، الاستعانة بأطباء إسرائيليين من أجل توفير علاجا طبيا لسكان البحرين في المجالات التي تعاني من نقص".