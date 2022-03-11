الولايات المتحدة تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني (أكثر من 700 ألف برميل)

خضعا لـ"عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره"ولم يُكشف عن الملف القضائي إلا مؤخرا، تقدر بما بين 38 و45 مليون دولار.

صادرت الولايات المتحدة حمولة ناقلتَي نفط يُشتبه في أنهما كانتا تنقلان أكثر من 700 ألف برميل من النفط الإيراني في انتهاك للحظر الأميركي،انطلقتا عام 2020 من إيران وخضعا بعدها لـ"عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره"ولم يُكشف عن الملف القضائي إلا مؤخرا، بعد إعادة بيع النفط بقيمة تقدر بما بين 38 و45 مليون دولار.

وبحسب الوثائق القانونية فإن ناقلة إيرانية مستهدفة بالعقوبات الأميركية هي Stark I، طُليت منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2020 للتهرب من الأقمار الصناعية، وقد حملت نفطا من مرفأ إيراني وأبحرت في عرض البحر، نقلت 733,876 برميل نفط إلى متن ناقلة النفط M/T Arina التي ترفع علم بنما. وقطعت السفينتان نظامهما لتحديد المواقع أثناء هذه العملية الخطرة جدًا.

بعد توقفها في محطات عدة، نقلت سفينة M/T Arina في آب/أغسطس 2021 قبالة سواحل قبرص، جزءًا من حمولتها، أي 220,793 برميلًا، إلى متن ناقلة نفط أخرى وهي M/T Nostos مسجّلة في ليبيريا.

وحصلت عملية مصادر النفط سرّا بعد فترة وجيزة، فيما كان المفاوضون يحاولون إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.