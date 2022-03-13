وزير الطاقة التركي: تركيا يمكنها نقل الغاز الاسرائيلي عبر اراضيها الى اوروبا

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز يقول إنه سيزور اسرائيل في شهر نيسان/ابريل القادم

صرح وزير الطاقة التركي فاتح دونماز في مقابلة مع شبكة "سي ان ان " إنه من المتوقع ان يزور إسرائيل في شهر نيسان/ابريل القادم، مضيفا انه "يوجد لدينا بالفعل نظام وطني لنقل الغاز، يمكننا نقل جزء من الغاز الاسرائيلي من هناك، نحن يمكننا بسهولة نقل الغاز، في داخل البلاد وإيضا الى أوروبا".

وأضاف "اذا نظرنا الى الخطوط العامة للمشروع، يتطلب خط من 500 حتى 600 كيلومتر. من جهة أخرى، سيكون من الضروري تركيب ما لا يقل 2-3 مرات أنابيب أكثر إلى اوروبا. لدينا بالفعل نظام نقل، لكن من الممكن أن تكون حاجة لتركيب أنابيب إضافية، لكنه يمكننا بسهولة نقل الغاز داخل البلاد وفي الخارج. يوجد أيضا آليات نقل الطاقة- بالغاز أو الكهرباء، ويمكننا استخدام هذه. هذا يعني اننا ان حصلنا على سبيل المثال على عشرة وحدات غاز من هناك، والذي غير مجبرين على تصديره للخارج، لكننا قادرين على نقل نفس الكمية من مصدر آخر، هذه ايضا امكانية".

جاءت تصريحات دونماز بعد اعلان إردوغان إن الاتصالات بين وزيري الخارجية والطاقة التركيين ستبدأ بعد زيارة الرئيس الاسرائيلي الى أنقرة، ويشار الى ان الرئيس هرتسوغ أجرى زيارة رسمية الاسبوع الماضي الى تركيا، والتي تأتي في إطار المحاولات لتسخين العلاقات بين البلدين، واعتبرت زيارة "تاريخية" ، وجاءت بعد دعوة من الرئيس التركي خلال محادثة هاتفية بينهما.

وبعد يوم من الزيارة صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن بلاده وإسرائيل يمكنهما العمل سوية لنقل الغاز الطبيعي لاوروبا بحسب تصريحات اردوغان تركيا ترغب بأن تقوم اسرائيل بنقل غازها الطبيعي في البحر المتوسط الى اوروبا عبر انبوب يمر عبر تركيا.