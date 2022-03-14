وزيرة الطاقة المغربية: المغرب يسعى لدخول سوق الغاز الطبيعي المسال في أبريل القادم

كما ينوي المغرب اضافة 9.2 ميغاواطات من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي اليوم الاثنين أن بلادها تنوي دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في نيسان/أبريل القادم من خلال استخدام البنية التحتية القائمة.

وقالت بنعلي خلال مشاركتها في مؤتمر :"رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية".وأضافت أن بلادها ستستخدم "البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا".

وعلى صعيد متصل صرح المسؤول في المكتب الوطني للكهرباء في المغرب عبد الله كبيري الاثنين في مؤتمر أن المغرب ينوي إضافة 9.2 ميغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولفت كبيري إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة ميغاواط، بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 ميغاواط.

وكانت بنعلي صرحت الشهر الماضي أن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز 52 بالمئة مع حلول عام 2025.

ويشار إلى أن صحيفة "لاراثون" الاسبانية، أوردت نهاية الأسبوع الماضي بأن مدريد وافقت على طلب المغرب بشأن استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل، رغم معارضة الجزائر، مشيرة الى أن "المغرب سيكون قادرا على الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز في شبه الجزيرة واستخدام خط الأنابيب لايصاله إلى محطتي الكهرباء".