غرق سفينة شحن إماراتية في الخليج وعملية إيرانية جارية لإنقاذ طاقمها

كانت السفينة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، تحمل مركبات وتجري عملية بحث للعثور على طاقم مكون من 30 فردًا

غرقت سفينة إماراتية، الخميس على بعد 30 ميلا قبالة ساحل الخليج الفارسي الإيراني، بالقرب من مدينة عسلوية الساحلية، على ما أفاد موقع بلومبيرغ.

كانت السفينة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، تحمل مركبات، وتجري عملية بحث للعثور على طاقم مكون من 30 فردًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحكومية، نقلاً عن مسؤول سلامة في ميناء بوشهر والإدارة البحرية.

وقال مسؤول إن الطقس السيئ يؤثر على جهود الإنقاذ.