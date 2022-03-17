طيران "ريان إير": أكثر من 370 رحلة أسبوعية من 11 دولة نحو مطارات المغرب باستثمار قدره مليار دولار

أكثر من 370 رحلة في الأسبوع وأزيد من 5000 وظيفة في المجموع واستثمار قدره مليار دولار في المغرب

أعلنت شركة الطيران الأيرلندية "ريان إير" في بيان، اليوم الخميس، عن استثمار أكثر من مليار دولار في المغرب من خلال أكبر برنامج رحلات لها نحو مطاراته، بـ 135 وجهة وأزيد من 370 رحلة أسبوعية من 11 دولة، سيخلق أزيد من 5000 وظيفة في المجموع.

وأكد البيان أن "الربط المتزايد سيجلب السياح بأعداد كبيرة من جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية"ويتضمن برنامج الرحلات فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، البرتغال والمملكة المتحدة ويشمل 10 طائرات قارة (5 في مراكش، 3 في فاس و2 في أكادير)، واستثمار قدره مليار دولار في المغرب، وما ومجموعه 135 مسارا، بما في ذلك 37 وجهة جديدة تشمل، على الخصوص، بروكسيل، لشبونة، لندن، مدريد، باريس وروما، وأكثر من 370 رحلة في الأسبوع وأزيد من 5000 وظيفة في المجموع.

وقال الرئيس المدير العام لشركة "ريان إير داك" إيدي ويلسون، إنه "مع وجود 10 طائرات قارة، استثمرت ريان إير مليار دولار في المغرب ونتوقع مواصلة هذا النمو في المستقبل". وتابع "المغرب وجهة رائعة ومتنوعة، من مدينة مراكش إلى جبال الأطلس، مرورا بمدينة فاس التاريخية وأمواج أكادير. المغرب يمتلك حقا كل المؤهلات لكي يحظى بالإعجاب".

وأكد أن المغرب يهدف إلى مضاعفة إمكانياته السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة، و"ريان إير" ستدعم هذا النمو، مع تنويع سوق السياحة المغربية، واجتذاب المسافرين من أوروبا.