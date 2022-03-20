السعودية تتهم الحوثيين باستهداف منشآت آرامكو في هجوم عدائي

أوضح التحالف أنه تم "اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية" المحاذية لليمن والتي تتعرض

وجه التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن ليل السبت الأحد اتهاماً للحوثيين بشنّ "هجمات عدائية" استهدفت منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة. وتعلن أرامكو، صباح الأحد عن أرباحها للعام الفائت والذي من المتوقع أن يحقق ارتفاعا كبيرا عن عام 2020 على وقع زيادة أسعار النفط وتعافي الطلب العالمي.

ووقع الهجوم قبل ساعات من إعلان الشركة العملاقة عن أرباحها عام 2021، وفي وقت تمر أسواق النفط العالمية بحالة من التخبط على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا واحتمال تأثر إمدادات الطاقة بسبب الحرب الدائرة منذ نحو شهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنّ "هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان"، ولم تشر الوكالة إلى حدوث أضرار أو تأثر الإنتاج بالمنشأة من عدمه.

وأوضح التحالف أنه تم "اعتراض وتدمير 4 طائرات مسّيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية" المحاذية لليمن والتي تتعرض باستمرار لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية يطلقها الحوثيون.

واعتبر التحالف أنّ "تصعيد الحوثيين بهجمات عدائية" بمثابة "رفض لجهود ومبادرات السلام". إذ يأتي الهجوم بعد يومين من رفض الحوثيين مبادرة قدمها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار لأطراف النزاع في اليمن من المقرر أن يعقد في الرياض نهاية الشهر الجاري.