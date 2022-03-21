أسعار النفط تقفز أكثر من 4 دولارات جراء "صمود" أوكرانيا وقلة المعروض

جاء هذا الإرتفاع بعد أن أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول

قفزت أسعار النفط إلى أكثر من ثلاث دولارات، مع تجاوز سعر مزيج برنت 112 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، في الوقت الذي قال فيه منتجون رئيسيون للنفط إنهم يواجهون صعوبة في إنتاج حصصهم المقررة بموجب اتفاقية خاصة بالإمدادات.

في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي بينما تسبب هجوم على منشآت نفطية سعودية يوم الأحد في توترات.

وجاء هذا الإرتفاع بعد أن أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، اليوم الإثنين، أنه لا توجد فرصة لاستسلام القوات في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بشرق البلاد.

وعاد التركيز على ما إذا كان سيكون بوسع السوق تعويض الإنتاج الروسي من النفط والذي تضرر من العقوبات مع عدم وجود أي علامة تذكر على تراجع الصراع.

وفي نفس السياق، قال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "لا تزال السوق قلقة بشأن اضطرابات الإمدادات حيث تشير البيانات إلى أنها تؤثر بالفعل".وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجموعة أوبك + أن إنتاج بعض الدول ما زال لم يصل إلى المستوى المتفق عليه من حصصهم الإنتاجية.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أوبك + لم تحقق المستوى المستهدف من إنتاجها بأكثر من مليون برميل يوميا في فبراير/شباط وذلك بموجب اتفاقها لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.