قريبًا: الإعلان عن منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والصين والهند والإمارات المتحدة

يتوقع أن تنضج المفاوضات المتقدمة بشكل خاص مع الإمارات العربثة المتحدة، إلى اتفاقية في وقت مبكر من هذا الصيف

كشف موقع غلوبس الإسرائيلي عن الاستعدادات والاتصالات الجارية لتوقيع اتفاقيات منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والصين والهند والإمارات المتحدة بحلول نهاية 2022 وتجيز لإسرائيل العمل مع العديد من الدول في اتفاقيات التجارة الحرة. وتعني الإلغاء الكامل للتعريفات الجمركية المتبادلة في معظم الصناعات التجارية.

وغيرها وتخفيض كبير في التعريفات بما في ذلك الفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان والغذاء. ويعني ذلك أنه بحال لم تخرج خطة الإصلاح الحكومية بإلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الغذائية، وخاصة الفواكه والخضروات، فإن التخفيض سيحصل لا محالة، عن طريق اتفاقيات التجارة الحرة.

وتشكل الصين والهند اللتان استمرت اتفاقيات التجارة الحرة بينهما قيد المناقشة لمدة عامين، نحو ربع سكان العالم. ويعتبر كلا البلدين مصدرين رئيسيين للمنتجات الغذائية، وهناك شركات تقوم بتسويق هذه المنتجات في أجزاء كبيرة من العالم، وسيتم ذلك قريبًا في إسرائيل أيضًا. وتلقت المفاوضات مع الهند في الآونة الأخيرة دفعة كبيرة.

وضمن الدول المرشحة لدخول الاتفاقية اتحاد الدول الأوروبية الآسيوية. وروسيا تقود روسيا هذا الاتحاد، لكن قد تجمد الحرب في أوكرانيا المفاوضات معهم بشأن التجارة الحرة، إلى حين. الشركات الأخرى في المجموعة هي بيلاروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا.

ويتوقع أن تنضج المفاوضات المتقدمة بشكل خاص مع الإمارات العربثة المتحدة، إلى اتفاقية في وقت مبكر من هذا الصيف، هي مع الإمارات العربية المتحدة. ويرجع ذلك، إلى اتفاقيات ابراهيم التي تدفع باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف الموقعة. وقال مدير التجارة الخارجية اوهاد كوهين لـ "جلوبس" إن الأهمية الكبرى للإمارات لا تكمن في التجارة المباشرة معها، لأن حجم سكانها هو نفسه عدد سكان إسرائيل، بل في كونها مركزًا تجاريًا إقليميًا ودوليًا.