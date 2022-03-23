أربع مجموعات جزائرية وصينية توقع اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار لإنتاج الأسمدة الزراعية

سيتيح هذا المشروع، نحو 12 ألف وظيفة في مرحلة الإنجاز، ثم 6 آلاف وظيفة مباشرة

أفاد بيان للمجموعة الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك"، أنه قامت 4 مجموعات جزائرية وصينية أمس الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية إنشاء شركة لإنتاج الأسمدة الزراعية باستغلال مناجم الفوسفات شرق الجزائر بقيمة 7 مليارات دولار.

تملك المجموعتان الجزائريتان أسميدال، أحد فروع سوناطراك ومناجم الجزائر 56 في المئة من "الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة" مقابل 44 في المئة للمجموعتين الصينيتين "هويوان" للهندسة الصناعية و"تيان أن" المتخصصة في إنتاج الأسمدة، كما "يعتبر مشروع الفوسفات المُدمج والذي يمثل استثمارا يقدر بحوالي 7 مليارات دولار أميركية، كأول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة"، بحسب بيان عملاق المحروقات الجزائري.

وسيتيح هذا المشروع الذي أعيد إحياؤه بعد صعوبات واجهها منذ توقيع أول اتفاق في 2018، نحو 12 ألف وظيفة في مرحلة الإنجاز، ثم 6 آلاف وظيفة مباشرة عند انطلاق الإنتاج إضافة إلى 24 ألف وظيفة غير مباشرة.

يشار إلى أن مجموعة (سوناطراك)، كانت قد وقعت في 2018 اتفاق شراكة مع الشركة الصينية "سيتيك" لكن الجزائر التي شهدت منذ ذلك الوقت نهاية نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تخلت عن المشروع وقامت بطرح دعوة مفتوحة لإبداء الاهتمام في أيار/مايو2021.

ويذكر أن هذا المشروع ينتظر ان يتيح إنتاج 5,4 مليون طن من الأسمدة باستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة في ولاية تبسة، على بعد 630 كلم شرق العاصمة الجزائر.