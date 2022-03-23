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موديرنا تطلب ترخيصًا للقاحها المضاد لكوفيد للأطفال

i24NEWS - AFP

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يستريح الطلاب بعد تلقيحهم بلقاح فيروس كورونا Moderna Covid-19 في مدرسة في بهاكتابور ، في ضواحي كاتماندو ، في 10 يناير 2022.
Prakash MATHEMA / AFPيستريح الطلاب بعد تلقيحهم بلقاح فيروس كورونا Moderna Covid-19 في مدرسة في بهاكتابور ، في ضواحي كاتماندو ، في 10 يناير 2022.

النتائج "تشكل نبأ سارا لأهالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات" مضيفا "لدينا الآن معطيات سريرية

أعلنت شركة الأدوية الأميركية موديرنا الأربعاء، أنها بصدد طلب ترخيص للقاحها المضاد لكوفيد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وست سنوات بعدما أثبتت تجارب أن اللقاح آمن وأدى الى استجابة مناعية قوية.

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وأفادت الشركة أن جرعتين من 25 ميكروغراما للأطفال في هذا العمر حققت مستويات من الأجسام المضادة مماثلة للمستويات التي حققتها جرعتان من 100 ميكروغرام لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.

وقال المدير العام لموديرنا ستيفان بانسيل في بيان إن النتائج "تشكل نبأ سارا لأهالي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات" مضيفا "لدينا الآن معطيات سريرية حول أداء لقاحنا لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر وصولا الى الراشدين الأكبر سنا".

لكن موديرنا أشارت الى فعالية متدنية نسبيا للقاح ضد الالتهابات، نظرا لأن تجاربها جرت خلال موجة متحورة أوميكرون.

بلغت فاعلية اللقاح لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة اشهر وسنتين 43,7% و 37,5% لدى من تراوح أعمارهم بين سنتين وست سنوات. تجري موديرنا التي أوضحت أن هذه المعدلات مماثلة لتلك التي سجلت لدى الراشدين، تقييما على جرعة ثالثة لرفع هذه المستويات.

أضافت موديرنا انه بعد التشاور مع إدارة الغذاء والدواء، ستطلب أيضا ترخيصا لجرعتين من 50 ميكروغراما للاطفال بين ست سنوات و 11 عاما وانها ستقوم بتحديث طلب الترخيص المقدم بشان شريحة الأطفال الذين تراوح أعمارهم من 12 الى 17 عاما.