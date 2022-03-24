وزيرة الطاقة الاسرائيلية تجري أول اجتماع مع نظيرها التركي

وزير الطاقة التركي طلب من الوزيرة الهرار ان يزور اسرائيل في نيسان /ابريل القادم

على ضوء تسخين العلاقات بين إسرائيل وتركيا، أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار اجرت اجتماعا سريعا مع نظيرها التركي فاتح دونماز، على هامش مؤتمر وزراء الطاقة في باريس، وبحسب النشر اقترب منها وزير الطاقة التركي وأبلغها أنه يرغب بزيارة إسرائيل لمناقشة عدد من المواضيع، وأبلغها دونماز بأنه يرغب بأن تجري الزيارة في شهر أبريل/نيسان القادم، الوزيرة من جانبها ردت عليه وقالت إن الطواقم ستعمل على تنسيق الزيارة.

تركيا ترغب بإحياء مشروع إنبوب الغاز من حقول الغاز الاسرائيلية عن طريق تركيا إلى اوروبا، وذكرت "كان" إن مسؤولين أتراك كانوا تحدثوا مع مسؤولين إمريكيين لإشراكهم بالفكرة وقالوا :"إن كنتم معنيين بالتخلص من ارتباط اوروبا بالغاز الروس- هذه هي الطريقة" في المقابل فإنه في شهر نيسان/ابريل من المتوقع أن يزور إسرائيل وزراء الطاقة في كل من قبرص واليونان، واللذان استجابا لدعوة الوزيرة.

ويشار الى ان الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ زار تركيا قبل أسبوعين واجتمع مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، وكان أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ 14 عاما، وناقش في زيارته عددا من المواضيع الهامة.