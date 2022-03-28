أسعار النفط تتراجع بنحو 5 دولارات وزيادة المخاوف بشأن انخفاض الطلب

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 116.00 دولارا للبرميل وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولار أو 3.2 في المئة

تراجعت أسعار النفط،صباح اليوم الإثنين، بنحو 5 دولارات إلى 115.62 دولار للبرميل، مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين. يأتي ذلك بعد أن قالت السلطات في شنغهاي إنها ستغلق المركز المالي للبلاد لإجراء اختبارات للكشف عن كوفيد-19 على مدار تسعة أيام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 116.00 دولارا للبرميل وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولار أو 3.2 في المئة عند 116.77 دولار في الساعة 0131 بتوقيت جرينتش.وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوى لتصل إلى 109.30 دولار للبرميل وانخفضت 3.92 دولار أو 3.4 في المئة إلى 109.98 دولار.

وارتفع كلا العقدين 1.4 في المئة الجمعة المنصرم ليحققا أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت أكثر من 11.5 في المئة وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8 في المئة.

وقالت حكومة مدينة شنغهاي، أمس الأحد، إن "جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار تسعة أيام، بعد أن سجلت المدينة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة غير المصحوبة بأعراض"

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفون باسم أوبك+الخميس الوشيك