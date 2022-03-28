تقرير: وزيرة المواصلات الاسرائيلية ستناقش بالامارات اقامة سكة حديدية تربط بين البلدين

المشروع يربط بين دول الخليج واسرائيل عن طريق الاردن والسعودية وهو مشروع مطروح منذ 20 عاما

أفادت صحيفة "كلكالست" الاقتصادية أن أحد المواضيع التي ستناقشها وزيرة المواصلات الاسرائيلية ميراف ميخائيلي خلال زيارتها الى الامارات "دفع مشروع السكة الحديدية التي تربط الامارات ودول الخليج مع إسرائيل عن طريق الاردن والسعودية".

وانطلقت ميخائيلي اليوم في زيارة عمل الى الامارات، ومن المتوقع ان تجتمع مع سهيل محمد المزروعي - وزير الطاقة و البنية التحتية بدولة الامارات، ومع نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وستناقش ميخائيلي خلال زيارتها عددا من المواضيع ترتبط بقضايا الشحن والطيران.

فكرة ربط السكة الحديدية بين شواطئ إسرائيل وميناء حيفا مع الخليج العربي تدور في المنطقة منذ 100 عام، وتستند جزئيا على مسار السكة الحديدية العثمانية وسكة الحجاز التي ربطت بين دول المنطقة. خلال السنوات العشرين الاخيرة قام عدد من وزراء المواصلات الاسرائيليين بدفع الفكرة في إطار أسماء مختلفة، وحاليا الوزيرة ميخائيلي تطالب الانضمام الى المبادرة واقامة ممر التفافي بري يتيح تحاوز قناة السويس وتقصير كبير للمسافة بين إسرائيل ودول الشرق.

وذكر التقرير ان مشروع "سكة السلام الاقليمية" تعمل على دفعه في هذه الفترة فقط وزارة الموصلات، حيث ان وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة الذين كانوا شركاء بالماضي بالمشروع غير فعالين فيه حاليا، وذكر التقرير ان المدير العام لقطار اسرائيل اجتمع مع نظيره الاماراتي لدفع التعاون والمشروع المشار اليه اعلاه.