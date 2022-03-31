إسدال الستار عن إكسبو دبي 2020 الخميس الذي فتح أبوابه مدة 6 أشهر مستقطبًا أكثر من مليون زائر

شاركت فيه 191 دولة، ومثّل محطة فارقة في مسيرة دولة الإمارات على صعيد المكاسب الاستراتيجية

أسدل الستار اليوم الخميس على إكسبو دبي 2020 وسط حضور كبير واشتمل برنامج الختام على احتفالات مهيبة.

وفتحت الإمارات ذراعيها مستقبلة العالم في ظروف استثنائية غير مسبوقة في الحدث الكبير "إكسبو 2020 دبي"، وشكّل بوابة العالم الأكبر للمرور نحو عالم متعاف، على ما جاء في المصري اليوم. وبشعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» دشنت الإمارات رحلة أممية جديدة من العمل الدولي الجماعي، من أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية جمعاء.

وتختتم الخميس فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي شاركت فيه 191 دولة، ومثّل محطة فارقة في مسيرة دولة الإمارات على صعيد المكاسب الاستراتيجية التي حققتها من الاستضافة الناجحة للحدث، وعززت من موقعها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

واستضاف الحدث العشرات من القمم العالمية في مختلف الأصعدة، وشارك فيها كبار صناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد حجم زيارات «إكسبو 2020 دبي»، الذي اقترب من 25 مليون زيارة من مختلف دول العالم، مكانة الإمارات كحاضنة عالمية للتسامح والتعايش، كما جسّد حجم الثقة الدولية بالإمارات كواحة للأمن والاستقرار في المنطقة تسود فيها قيم العدالة والشفافية واحترام القانون.