تراجع أسعار النفط الأمريكي بنسبة سبعة بالمئة مع عزم الولايات المتحدة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار منخفضة 8ر4 بالمئة إلى 91ر107 دولارات للبرميل.

تواصل أسعار النفط الانخفاض اليوم بنسبة سبعة بالمئة لتغلق فوق 100 دولار، ويأتي ذلك بعد أن أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام كميات كبيرة من احتياطات النفط في الولايات المتحدة، في محاولة لخفض تكاليف الوقود المرتفعة.

وبحسب رويترز استقرت العقود الآجلة لنفط غرب تكساس تسليم أيار على انخفاض سبعة بالمئة إلى 28ر100 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى عند 66ر99 دولاراً.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار منخفضة 8ر4 بالمئة إلى 91ر107 دولارات للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لشهر حزيران الأكثر نشاطاً 6ر5 بالمئة إلى 16ر105 دولارات بعد انخفاضها سبعة دولارات في وقت سابق.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ الربع الثاني من عام 2020 إذ ارتفع برنت 38 بالمئة وزاد خام غرب تكساس الوسيط 34 بالمئة.

وتراجعت أسعار الذهب الأسود الخميس بعد الإعلان عن هذه الخطوة، التي تهدف إلى تخفيف المخاوف بشأن إمدادات الخام في ظل الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.