تقرير: مفاوضات إسرائيلية تركية سرية لمناقشة إقامة أنبوب غاز مشترك لتزويد اوروبا

الهدف من المشروع أن يكون الغاز بديلا للدول الاوروبية للغاز الروسي ، لكن المفاوضات حوله ستكون طويلة

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين في إسرائيل وتركيا أن الحكومة الإسرائيلية والسلطات التركية تناقش بصورة سرية وضع أنبوب غاز مشترك لكلا البلدين، والذي يشكل بديلا لأوروبا عن التزود بالطاقة من روسيا، المفاوضات بشأن الخطة معقدة ومن الممكن تستغرق وقتا طويلا.

وذكرت رويترز أن الفكرة هي مد أنبوب غاز من تركيا إلى حقل الغاز ’لفياتان’، وسيتم نقل الغاز عبر الأنبوب إلى تركيا ومن هناك إلى دول في جنوب القارة الاوروبية والتي تبحث عن بديل للغاز الروسي.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن المحادثات حول الموضوع متواصلة منذ زيارة الرئيس هرتسوغ إلى تركيا، وإنه في غضون عدة أشهر من المتوقع اتخاذ قرارات عملية عن الشراكة بالمشروع ومسار نقل الغاز. حقل الغاز "لفياتان" يوفر الغاز إلى الأردن ومصر، والفكرة هنا زيادة الانتاج من 12 مليار الى 21 مليار كوب متر سنويا,

ورفض الشركاء في مشروع "لفياتان" التعقيب على الخبر، في حين قالت وزيرة الطاقة كارين الهرار إنه لا زال هناك العديد من المواضيع الكثيرة لمناقشتها، بما يشمل التمويل، وان على المشروع أن يكون ربحيا، وتستهلك تركيا 50 مليار كوب متر غاز سنويا وهي تستورد كذلك من ايران واذربيجان.

بحسب النشر في رويترز، الحديث يدور أيضا عن خطة لنقل الغاز من إقليم كردستان إلى تركيا بمساعدة إسرائيل، مصادر إسرائيلية قالت لرويترز إن طول الأنبوب سيكون 500 حتى 550 كلم وتكلفته تقدر بـ1.5 مليار دولار، وهي كلفة أقل من أنبوب الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان وايطالبا والتي تصل الى 6 مليار دولاروفقًا لـ شركة EAST MED.

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