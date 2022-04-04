النفط يتجاوز 105 دولارات مع استمرار المخاوف حيال الإمدادات جراء اوركانيا والاتفاق النووي

ارتفع خام برنت 63 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 105.02 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08

تجاوزت أسعار النفط اليوم الإثنين، مستوى 105 دولارات للبرميل مع استمرار المخاوف حيال شح الإمدادات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا وعدم التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني على الرغم من سحب دول من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

وارتفع خام برنت 63 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 105.02 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 100.35 دولار للبرميل.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط "هل سيسد الإفراج عن نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية النقص الناجم عن العقوبات وإحجام المشترين عن النفط الروسي؟.. الإجابة المختصرة: لا".

وتداعى النفط بالهبوط 5 دولارات، بعد أن ذكر البيت الأبيض في بيان له الخميس الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت عن خطة لسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي على مدى الشهور الستة المقبلة.

فاقمت الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط بشدة مخاوفا حيال الإمدادات كانت موجودة بالفعل وترفع أسعار النفط. وزادت المخاوف من مزيد من الانخفاض في المعروض اعتبارا من هذا الشهر الجاري بسبب عقوبات فرضت على روسيا وإحجام المشترين عن النفط الروسي.

كما تدعم النفط بتوقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي من شأنه رفع العقوبات المفروضة على تداول النفط الإيراني. وحملت إيران اليوم الولايات المتحدة المسؤولية عن التوقف.

وجاء بعض الضغط على الأسعار من هدنة في اليمن، والتي يمكن أن تخفف من العوامل المهددة للإمدادات من الشرق الأوسط.