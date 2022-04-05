شركة فريرو تسحب بيض شوكلاطة كيندر في عدد من الدول الأوروبية خشية احتوائه على بكتيريا السالمونيلا

طُلب من الجمهور البريطاني عدم تناول بيض كيندر المصاب ولم يتم العثور على أدلة بوجود البكتيريا في منتجات أخرى

كشفت هيئة الرقابة الغذائية البريطانية عن انتشار بكتيريا السالمونيلا في الأيام الأخيرة، في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، بعد رصد نحو 100 شخص معظمهم من الأطفال مصابين بميكروب السالمونيلا، جراء تناول بيضة الكيندر المصنوعة من الشوكولاطة.

وقامت شركة فريرو التي تنتج حلوى الشوكولاتة الشهيرة، بسحب الحلوى المصنوعة في بلجيكا، وأفيد بأن السلسلة المصابة تتراوح تواريخ انتهاء صلاحيتها من 11 تموز/يوليو إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022. كما طُلب من الجمهور البريطاني عدم تناول بيض الكيندر المصاب بالميكروب، ولم يتم العثور على أدلة بوجود البكتيريا في منتجات فيريرو الأخرى.

وذكر بيان رسمي صدرعن فريرو أن "الشركة تتعاون مع هيئة الرقابة الغذائية البريطانية فيما يتعلق بإمكانية ترافق الإبلاغ عن حالات التسمم جراء الإصابة بالسالمونيلا وتناول بيض كيندر. وأضافت أنه بالرغم من عدم ورود معلومات إلينا حول إصابة أي من منتجاتنا ببكتيريا السالمونيلا من طرف المستهلكين إلا أننا نقوم بواجبنا من باب الحيطة والحذر لأن أولويتنا هي أمان وصحة المستهلكين ونعبر عن خالص اعتذارنا".