وزير السياحة الاسرائيلي يجتمع مع رئيس أذربيجان الهام علييف

وزير السياحة الاسرائيلي اكد اعتراف اسرائيل بسيادة اذربيجان على كافة اراضيها بما بشمل ناغورنو كاراباخ

اجتمع وزير السياحة الاسرائيلي يوآل رازفوزوف اليوم مع رئيس أذربيجان الهام علييف في العاصمة باكو، حيث يجري زيارة في إطار منصبه رئيسا للجنة الاقتصادية المشتركة بين اسرائيل وأذربيجان.

وبحسب النشر في "واينت"،ناقش الجانبان خلال الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، رازفوزوف شدد أمام الرئيس الأذري أن إسرائيل دائما تعترف بسيادة إذربيجان على كافة اراضيها بما يشمل اقليم ناغورنو كاراباخ وهنأه على إعادة إعمار المناطق في الاقليم المتنازع عليه مع أرمينيا.

من جانبه طلب علييف أن تشارك الشركات الاسرائيلية بإعادة إعمار وتطوير الاقليم الحدودية وتطوير المناطق المأهولة في الاقليم، وقال رازفوزوف أن الموضوع سيتم دراسته، ويشار الى انه يصادف هذا الاسبوع مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.