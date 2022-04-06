تقارب بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن :"الاعلان عن إقامة آلية استراتيجية مشتركة بمجال الدفاع والاقتصاد"

ويزور تركيا هذه الايام وزيران أمريكيان، وتأتي "الآلية" استمرارا للتفاهمات بين إردوغان وبايدن

سجل تقارب كبير في مجالات اقتصادية ودفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث يقيم كلا البلدين "آلية استراتيجية" لنقاش مواضيع مشتركة، وحاليا يجري وزيران أمريكيان زيارة الى أنقرة، وأعلن كلا البلدين الثلاثاء بعد أشهر من المحادثات عن وضع إجراء لتجسين العلاقات المتوترة بينهما، مع التركيز على التعاون في مجالات الإقتصاد والدفاع.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية الثلاثاء بحسب الأناضول ، أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بجث مع مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ، قضايا إقليمية، وتحدثا عن قضايا ترتبط بأمن الطاقة، التعاون الدفاعي، والعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

كما بحث الجانبان بحسب البيان قضايا إقليمية في مقدمتها "الغزو الروسي في أوكرانيا" وملفات "سوريا وأذربيجان وأرمينيا وإسرائيل". كما أكد البيان المشترك ايضا أن كلا البلدين كررا دعمهما للسيادة الأوكرانية على ضوء الحرب المندلعة هناك. فكرة التعاون المتقدم بين البلدين طرحت في المحادثات التي أجريت مؤخرا بين الرئيس بايدن والرئيس إردوغان

ونشرت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة هذا الأسبوع أن مستشارة وزير الخارجية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند تجري زياره حاليا في تركيا، وقريبا سيصل إلى تركيا وزير التجارة الأمريكي ماريسو لاغو والتي ستنشغل بشكل أساسي بالتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتركيا.

وكانت الخارجية التركية اعلنت الاثنين عن إطلاق "الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية" في أنقرة، والتي جاءت بعد التفاهم الذي تم التوصل اليه خلال الاجتماع بين الرئيسين إردوغان وبايدن خلال اجتماعمهما في تشرين أول/اكتوبر 2021 في العاصمة الايطالية روما.

وجاء في البيان أن نركيا والولايات المتحدة عقدتا اجتماعا في أنقرة، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، سادات اونيل ونولاند، وتم خلالها إطلاق "الآلية الاستراتيجية التركية-الأمريكية" دون مزيد من التفاصيل.