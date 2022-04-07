الهايتك يساهم برفع الصادرات الإسرائيلية الى إعلى مستوياتها على الاطلاق

سجل في عام 2021 ارتفاعا بنسبه 25% بالصادرات الاسرائيلية وبلغ حجمها 143 مليار دولار

سجل حجم الصادرات الإسرائيلية ارتفاعا بنسبة 25% عن عام 2020 ، وبلغت الصادرات من السلع والخدمات 143 مليار دولار، وإشارت وزارة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية أن هذه المعطيات تعتبر استثنائية ايضا بالنسبة للفترة قبل الكورونا حيث سجلت ذروة الصادرات عام 2019 117.5 مليار دولار، جاء هذا بحسب النشر في موقع "والا".

ادارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد تشير الى أن تشكيله التصدير عام 2021 تشكل علامة بارزة، حيث أن تصدير الخدمات سجل ارتفاعا عن الصادرات التجارية وبات 52% من الصادرات الاسرائيلية مقابل 48% للصادرات التجارية، الحديث عن معطى مرتفع على وجه الخصوص أيضا مقارنة بالدول المتطورة، وهو دليل على ما يمر به الاقتصاد الإسرائيلي مع تحول قطاع الهايتك من المنشط الرسمي للصناعة الاسرائيلية الى القاطرة التي تدفعها قدما.

الارتفاع الكبير بارز إن كان بالبضائع وباقي الخدمات مع نسب ارتفاع عير مسبوقة من وجهة نظر تاريخية. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات البضائع نمت بنسبة 17% مقابل عام 2020- مقارنة بجمود معين خلال السنوات الأخيرة.

رغم ذلك، النجم الأبرز هنا هو قطاع الهايتك، المسؤول عن نمو الخدمات بوتيرة مضاعفة: 34% وتيرة نمو استثنائية بحجمها مقارنة لمعدل النمو في قطاع الخدمات بالسنوات الأخيرة.