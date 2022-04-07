بعد بريطانيا استراليا تحذر من مكونات شوكولاتة كيندر وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية تفتح تحقيقا

وسُجِّلت 105 حالات مؤكدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا في أوروبا حتى الآن، معظمها بين أطفال دون العاشرة.

أعلنت هيئة معايير الغذاء في أستراليا في بيان، اليوم الخميس، أن منتجات الشوكولاتة التي سحبها شركة فيريرو الإيطالية للحلويات من سلاسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث، يمكن أن تكون ملوثة بالسالمونيلا وتشمل كيندر سربرايز بعدما سحبت منتجات من عدة دول أوروبية مطلع هذا الأسبوع.

وأضاف بيان الهيئة أنه "لا يتعين أن يأكل الزبائن هذا المنتج، ويجب إعادته إلى مكان الشراء والحصول على أموالهم كاملة".

ومن جهتها فتحت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها تحقيقات بشأن تفشي عدوى السالمونيلا، وتعتزمان نشر تقييم الأسبوع المقبل.

وسُجِّلت 105 حالات مؤكدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا في أوروبا حتى الآن، معظمها بين أطفال دون العاشرة.

وجرى تسجيل نحو نصف حالات الإصابة بالسالمونيلا في بريطانيا، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة في 7 يناير/كانون الثاني المنصرم.

وكانت هيئة الرقابة الغذائية البريطانية، قد كشفت في وقت سابق، عن انتشار بكتيريا السالمونيلا، في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، بعد رصد نحو 100 شخص معظمهم من الأطفال مصابين بميكروب السالمونيلا، جراء تناول بيضة الكيندر المصنوعة من الشوكولاطة، وفق النشر في يسرائيل هيوم.