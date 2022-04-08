النفط يتجه لتراجع أسبوعي بنحو 3% والتكتل يناقش قرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية للمرة الثانية

تراجع خام برنت 0.6% إلى 100.03 دولار للبرميل وخام تكساس 0.4% إلى 95.67 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط صباح اليوم الجمعة، لينخفض بنحو 3% على مستوى الأسبوع، حيث خفف الإفراج المزمع للدول المستهلكة عن 240 مليون برميل من مخزونات الطوارئ بعض المخاوف بشأن انخفاض الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية. وبعد أن أعلنت الدول المستهلكة عن سحب كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ.

وتراجع خام برنت 0.6% إلى 100.03 دولار للبرميل وخام تكساس 0.4% إلى 95.67 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في اجتماع لحلف شمال الأطلسي إن التكتل يناقش فرض حظر على النفط في المرة التالية.

ولهذا السبب، وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على سحب 60 مليون برميل علاوة على 180 مليونا أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض أسعار الوقود.