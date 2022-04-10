انطلاق الرحلات التجارية بين إسرائيل وشرم الشيخ الأسبوع القادم

الرحلة الأولى ستنظلق في 17 من نيسان القادم وستكون لشركة اركيع

أفادت القناة الإسرائيلية N12 أن شركات الطيران الإسرائيلية أُبلغت اليوم عن حجم الرحلات التي سيتم المصادقة عليها لهم إلى شرم الشيخ ، ويتضح أنهم سيتمكنون من تفعيل 9 رحلات أسبوعيا إلى شبه جزيرة سيناء شمالي مصر، في حين ذكرت "جلوبس" أن الرحلة الأولى ستنطلق في 17 نيسان /ابريل وستكون رحلة لشركة "اركيع" الإسرائيلية وستنطلق من مطار بن غوريون الى مطار شرم الشيخ.

وذكرت جلوبس انه بالنسبة للسلطات الأمنية في إسرائيل لا يوجد مانع لتفعيل الرحلة في موعدها، حيث قام ممثلون عن جهاز الأمن العام الشاباك خلال الأيام الأخيرة بزيارة مصر لتنظيم مسألة أمن الطيران، لكن على ما يبدو المصادقة المنتظرة من قبل السلطات المصرية قد تأخرت.

وذكر تقرير N 12 أن معنى القرار الذي تم اتخاذه هو بأن الرحلات الكثيرة التي تم تسويقها الى الجمهور الإسرائيلي سيتم إلغاءها، والسبب هو لأن شركات الطيران باعت بالفعل تذاكر طيران تتجاوز الحصة المعتمدة.

وقبل أسبوعين طرأت مخاوف من إلغاء رحلات Fسبب حصة منخفضة بصورة أقل من التي تم تسويقها حيث أعلنت يسرائيل عن 15 رحلة أسبوعية واركيع 14. شركات الطيران نجحت ببيع جميع التذاكر بما في ذلك الرحلات الجوية، وحاليا يبدو بأن المخاوف من إسرائيليين كثر اشتروا تذاكر لن يتمكنوا من السفر الى سيناء- تحقق بالفعل.

وذكرت غلوبس انه خلال هذه المرحلة سيسمح للشركات الإسرائيلية الثلاثة : اركيع ، يسراير والعال بأن يقوموا سوية بتسيير 9 رحلات أسبوعية، و9 رحلات اسبوعية أخرى تخصص للشركات المصرية.