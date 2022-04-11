السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “بوينغ” الأمريكية

بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أمس الأحد، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “بوينغ” الأمريكية، الرائدة عالمياً في صناعة الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن، ومزود خدمات الطيران للعملاء من الشركات وأجهزة الدفاع، وذلك لتأسيس مشروع إستراتيجي مشترك في المملكة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة بين السعودية وشركة “بوينغ” التي تربطهما علاقات راسخة تمتد على مدى 77 عامًا، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة، حسب موقع الخليج أون لاين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة (SAMI)، أحمد بن عقيل الخطيب: إن "هذا المشروع المشترك سيعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة، ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة".

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، أن اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية مع "بوينغ" ستبدأ كخطوة أولى لدعم ومساندة الطائرات العمودية"، مضيفا أن "صناعة أجزاء من الطائرة سيتم بالمملكة العربية السعودية عن طريق شركة الصناعات العسكرية (SAMI)؛ خاصة الأجزاء التي سيتم تركيبها على الطائرات".

ومن جانبه، لفت نائب رئيس شركة «بوينغ» لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية توربو سجوجرين، إلى أنه "بموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمنصات الطائرات العمودية في المملكة".وأكد توربو سجوجرين، "مواصلة الالتزام بالشراكة مع «سامي»، والعمل مع مختلف الجهات المعنية في المملكة للإسهام بشكلٍ فعالٍ في إنجاز مستهدفات «رؤية المملكة 2030»".

يشار إلى أن هذا الإعلان عن الاتفاقية جاء خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض في مارس الماضي، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين.